İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Marsilya'nın genç yeteneği Boubacar Kamara için harekete geçti. İsmi birçok Avrupa takımıyla anılan Boubacar Kamara için ilk resmi teklif Milan'dan geldi.

Birçok Avrupa devi Boubacar Kamara ile ilgilense de Marsilya, beklediği teklifi bir türlü alamadı. Tek teklifi yapan Milan'ın önerisinin de Fransız ekibi tarafından yetersiz bulunduğu fakat Milan için bu transferin öncelik teşkil ettiği aktarılıyor.

Sport Mediaset'e göre Milan, her ne kadar Boubacar Kamara transferine öncelik verse de bu anlaşma için 20 milyon Euro'nun üzerinde bir bedel ödemek istemiyor ki bu da Marsilya'nın beklediği bonservis bedeli olarak gösterilmiyor.