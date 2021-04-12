İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın forvetlerinden Rafael Leao, yaz transfer döneminde İngiltere'nin yolunu tutabilir. İtalyan ekibi ile olan sözleşmesi 2024'e sona erecek oyuncunun bu yaz İngiltere'ye gidebileceği belirtildi.

Sunday Mirror'ın haberine göre 21 yaşındaki golcü ile Everton ilgileniyor. PSG'de kiralık olan Moise Kean'in satılması durumunda Rafael Leao için bir teklif yapılması bekleniyor.

Milan'ın 2019'da 29.5 milyon Euro karşılığında Lille'den transfer ettiği Portekizli golcüyü, bu yaz bırakmak istemediği aktarılmakta. Bu sezon Milan formasıyla Serie A'da 23 maça çıkan Rafael Leao; 6 gol, 5 asistlik performans sergilemiş durumda.