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Milan’da Noa Lang sesleri

Şampiyonluk sonrası yeni sezonun kadro planlamasına hemen başlayan Milan, Club Brugge’un parlayan yıldız adayı Noa Lang ile anlaşmaya çok yakın.

29 Mayıs 2022, Pazar 15:36 Son Güncelleme:
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Milan’da Noa Lang sesleri

Milan yıllar sonra elde ettiği Serie A şampiyonluğuna rağmen hücumda takviyeye ihtiyaçları olduğunu bilerek yaz transfer döneminde hücum oyuncularının transferini öncelik haline getirdi. Bunun için hemen çalışmalara başlayan Milan yönetimi, Club Brugge’da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Noa Lang’i bitirmeye çok yaklaştı.

Hücumun her bölgesinde oynayabilen Hollandalı oyuncunun babası ve menajeriyle görüşen Milan, oyuncuyla 5 yıllık kontrat konusunda anlaştı. La Gazzetta dello Sport’a göre Club Brugge oyuncu için 22 milyon euro isterken, Milan bu bonservisi ödemeyi kabul etti.

Noa Lang, Club Brugge formasıyla bu sezon çıktığı 48 maçta 9 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

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