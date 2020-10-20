İtalya Serie A Ligi takımlarından Milan'da Hakan Çalhanoğlu şoku yaşanıyor. Pandemi döneminden bu yana ortaya koyduğu etkili formansla Avrupa’nın en formda oyuncuları arasında yer alan 26 yaşındaki milli futbolcu, sabahki antrenman sırasında sol ayak bileğinden bir sakatlık geçirdi.

Yapılan ilk incelemede ayak bileğinde burkulma tespit edilen Çalhanoğlu, tesisleri koltuk değnekleriyle terk etti.

Perşembe günü oynanacak Celtic maçında forma giyemeyeceği öğrenilen yıldız ismin sahalardan ne kadar uzak kalacağı yapılacak kontroller ve MR çekiminin ardından belli olacak.

26 yaşındaki Milli futbolcu, bu sezon Milan formasıyla 7 maça çıkarken 4 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.







