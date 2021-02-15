İtalya Serie A ekiplerinden Milan, milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu ile birlikte kaleci Gianluigi Donnarumma'nın da sözleşmesini uzatmak adına görüşmelerde bulunuyordu. Fakat anlaşmanın zora girmesi ile Milan, alternatif isimlere yönelirken Chelsea'den Kepa Arrizabalaga ile ilgilenildiği belirtildi.

Milan, Donnarumma'ya yıllık 7.5 milyon Euro'luk bir maaş önerisinde bulunurken İtalyan kalecinin 10 milyon Euro düzeyinde bir maaş talebi olduğu aktarılıyor. Calciomercato'ya göre de Milan, Chelsea'de süre alamamaktan şikayetçi Kepa Arrizabalaga'yı listesine eklemiş durumda.

Chelsea ile 2025'e kadar sözleşmesi olan Kep için iki yıllık kiralık ve 45 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif planlandığı aktarılıyor.