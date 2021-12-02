Milan'a tecrübeli stoper Simon Kjaer'den kötü haber! Milan'ın Genoa ile karşılaştığı mücadelede sakatlanan Simon Kjaer'in ameliyat olacağı ileri sürüldü.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Genoa maçının 5. dakikasında sakatlanarak sedye ile oyundan çıkan Simon Kjaer, dizinden ameliyat olacak.

Tecrübeli stoperin sahalara ne zaman döneceği ise henüz belirsizliğini koruyor.

Takımın teknik direktörü Stefano Pioli, maçın ardından Kjaer'in durumundan endişe duyduğunu itiraf etmişti.

Milan'ın Kjaer'in durumu hakkında kesin bir açıklaması bulunmuyor.



