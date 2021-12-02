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Milan'a Simon Kjaer'den kötü haber! Ameliyat olacak

İtalya Serie A'nın 15. haftasında Genoa'yı 3-0'lık skorla yenen Milan'a tecrübeli stoper Simon Kjaer'den kötü haber! Karşılaşmada sakatlanan Danimarkalı futbolcu ameliyat olacak.

02 Aralık 2021, Perşembe 19:02 Son Güncelleme:
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Milan'a Simon Kjaer'den kötü haber! Ameliyat olacak

Milan'a tecrübeli stoper Simon Kjaer'den kötü haber! Milan'ın Genoa ile karşılaştığı mücadelede sakatlanan Simon Kjaer'in ameliyat olacağı ileri sürüldü.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Genoa maçının 5. dakikasında sakatlanarak sedye ile oyundan çıkan Simon Kjaer, dizinden ameliyat olacak. 

Tecrübeli stoperin sahalara ne zaman döneceği ise henüz belirsizliğini koruyor.

Takımın teknik direktörü Stefano Pioli, maçın ardından Kjaer'in durumundan endişe duyduğunu itiraf etmişti.

Milan'ın Kjaer'in durumu hakkında kesin bir açıklaması bulunmuyor.

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