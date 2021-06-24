Milan, Yusuf Yazıcı ile ilgileniyor

Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Mert Müldür, Mert Çetin ve Merih Demiral'ın forma giydiği İtalya Serie A'da gelecek sezon bir Türk'ün daha yer alması gündemde.

Fransız basınından Score.fr'da yer alan habere göre İtalyan devi, Lille'de forma giyen milli yıldızımız Yusuf Yazıcı'yı transfer listesine aldı. Haberde 24 yaşındaki futbolcu için kırmızı siyahlıların Fransız kulübüne nasıl bir teklifte bulunacağının belli olmadığı ancak 20 milyon euroyu gözden çıkarabileceği belirtildi.









Milan'a hat-trick yaptı

Geçtiğimiz sezon Lille ile Fransa'da lig şampiyonluğu yaşayan milli futbolcumuz, Ligue 1 ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam çıktığı 40 maçta 14 gol 5 asistlik performans sergiledi. Yusuf, geçtiğimiz sezon Milan ile Avrupa Ligi'nde oynanan ve 3-0 kazanılan maçta hat-trick yapmıştı.





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