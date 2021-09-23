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Milan-Venezia maç sonucu: 2-0

Serie A'nın 5. haftasında Milan, sahasında ağırladığı Venezia’yı Brahim Diaz ve Theo Hernandez'in attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

23 Eylül 2021, Perşembe 00:41 Son Güncelleme:
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Milan-Venezia maç sonucu: 2-0

Milano’daki San Siro Stadı’nda şampiyonluk adaylarından Milan ile ligin yeni ekiplerinden Venezia, Serie A'nın 5. haftasında karşılaştı. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçın ikinci yarısında ev sahibi takım, 68. dakikada Brahim Diaz’ın golüyle 1-0 öne geçti.

Kırmızı-siyahlı takım, 82. dakikada Theo Hernandez ile farkı 2’ye çıkarttı. Mücadelede başka gol olmayınca Milan, Venezia’yi ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yenerek, 3 puan aldı. Bu sonuçla Milan, puanını 13’e yükselterek, aynı puanlı lider Inter’in averajla gerisinde 2. basamakta yer aldı.

Venezia ise bu sezon 5. maçında 4. yenilgisini yaşadı. Ligin 5. haftası, yarın oynanacak 3 maçla tamamlanacak. (AA)

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