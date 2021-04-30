Dünyanın futbolcu ihraççısı Brezilya'dan yeni bir yıldız çıkmak üzere... Neymar gibi Santos'ta ünlenen ve Avrupa takımlarının yoğun şekilde takip ettiği Kaio Jorge, yine Neymar gibi 19 yaşında Avrupa'nın yolunu tutabilir. Brezilyalı otoritelerin çok şey beklediği ve "Brezilya'nın geleceği" olarak gördükleri genç yıldız için Milan ve Juventus büyük transfer savaşı verirken, Santos da sözleşmenin bitimine kısa süre kala oyuncusundan para kazanmak istiyor.

30 milyon euro bonservis!

Santos, sözleşmesi 2021 Aralık ayında sona eren oyuncusu için 30 milyon euro talep ediyor. Kaio Jorge eğer bonservissiz olarak transfer edilirse Haziran ayında herhangi bir takıma imza atabilecek ancak sözleşme Aralık ayından itibaren geçerli olacak. Avrupa'da liglerin Ağustos ve Eylül aylarında başlaması da Santos'un transferdeki elini güçlendiriyor.

Juventus'un da ayrıca oyuncunun transferini bitirmeye yakın olduğu ve sözleşmesine "100 milyon euro serbest kalma bedeli" koyacağı belirtiliyor.



