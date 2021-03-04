Milan - Udinese maç sonucu: 1-1

İtalya Serie A'da 25. hafta mücadelesinde Milan, Udinese'yi ağırladı. Maçın ilk yarısı golsüz biterken ikinci yarıda 66. dakikada konuk ekip Rodrigo ile 1-0 öne geçti. Hakan Çalhanoğlu, Ibrahimovic ve Mandzukic'in kadroda olmadıkları mücadelede Stefano Pioli'nin ekibi 1 puanı 90+7'de Franck Kessie'nin attığı golle kurtardı.

Bu skorun ardından Milan 53 puana ulaştı ve maç fazlası olmasına rağmen Inter'in 3 puan gerisinde kalarak rakibine büyük avantaj verdi. Tolgay Arslan'ın 71 dakika sahada kaldığı Udinese de 29 puana ulaştı.