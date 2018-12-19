7DAYS EuroCup A Grubu 10. ve son hafta maçında konuk olduğu temsilcimiz Galatasaray'ı 100-83 mağlup eden Kızılyıldız'ın başantrenörü Milan Tomic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maça iyi başladıklarını aktaran Tomic, "İyi bir 10 maçlık periyodu geride bıraktık. Hücumda bu sezon en iyi maçlarımızdan birini oynadık. İyi savunma yapamasak da hücumda çok iyi oynadığımız için maçı kazandık. Top 16 turu zor olacak ama oynamaya hazırız." diye konuştu.