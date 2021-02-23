Futbol takımlarının maç yaptığı alana stadyum adı veriliyor. Milan İtalya liginde mücadele veren bir futbol takımıdır. Milan takımı Herbert Klipin ve Alfred Edwards ortaklığıyla 1899 yılında kurulmuştur. Kazanmış olduğu birçok kupayla tanınan bir kulüp olmayı başardı. Günümüzde düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası organizasyonlarında 4 kere kupayı kaldıran bir kulüp olarak rekor kırmıştır. Serie A'da bulunan Milan, Juventus kulübünden sonra en çok başarılı olan ikinci takımdır. Milan kulübünün başkanı eski İtalyan başkanı olarak görev yapan Silvio Berlusconi'dir.

Milan Stadı'nın adı nedir?

İtalya Serie A'da mücadele eden Milan takımı, iç saha maçlarını San Siro stadyumunda oynuyor. San Siro Stadyumu 1926 yılında açılmıştır. 1942 yıllarında yapılan yenileme çalışmalarıyla kapasite arttırılmıştır. UEFA'nın belirlemiş olduğu özelliklere göre 5 yıldızlı bir stadyumdur. Turistlerin en çok ilgi gösterdiği yapıtlardan bir tanesidir.

Milan Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

Milan takımının kullandığı San Siro stadyumunun kapasitesi 80.000'dir. 1955 yılında yapılan çalışmalarla stadyumun kapasitesi 100.000'e çıkarılmış ve daha sonra düşürülmüştür. San Siro Stadyumu 1934 ve 1990 yıllarında FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmıştır.

Milan maçlarını hangi stadyumda oynuyor?

İtalya liginde yer alan Milan, maçlarını San Siro veya Giuseppe Meazza stadyumunda oynuyor. Giuseppe Meazza İtalyan bir futbolcudur. O dönemlerin futbolcu starlarından biri olarak, stada ismi verilmiştir. Milan San Siro, İnter ise Guiseppe Meazza Stadyumu adını kullanmaktadır. Giuseppe Meazza stadyumu, Milano şehrindedir.