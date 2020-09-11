Milan Skoda dört büyüklerin belalısı

Çaykur Rizespor'a geçen sezon devre arasında gelen Çek golcü Milan Skoda, geride kalan dönemde 18 lig maçına çıktı ve 11 gol attı. 34 yaşındaki deneyimli oyuncu, bu sezonun açılış golünü Fenerbahçe'ye atarken geçen sezon dört büyüklerin tamamına gol atmıştı.

Skoda geçen sezon Rize'de Beşiktaş ve Galatasaray'a birer gol, Trabzonspor ve Fenerbahçe'ye deplasmanda birer gol atmıştı. Skoda geçen sezon ligde son golünü İstanbul'da Fenerbahçe karşı atmıştı.





fanatik.com.tr / Tolga Kuru



