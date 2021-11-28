Milan-Sassuolo maç sonucu: 1-3

İtalya Serie A'nın 14. hafta Milan, sahasında Sassuolo'yu konuk etti. Ev sahibi Milan 1-0 öne geçtiği maçtan 3-1 yenik ayrıldı.

Milan 21. dakikada Romagnoli'nin golüyle 1-0 öne geçti. Yalnızca 3 dakika sonra Sassuolo Scamacca ile skora dengeyi getirdi. 33. dakikada ise Simon Kjaer'in kendi kalesine attığı gol ile konuk ekip 2-1 öne geçti. Maç ilk yarı bu skorla tamamlandı. 66. dakikada Berardi farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. 77. dakikada kırmızı kart göre Romagnoli takımını sahada 10 kişi bıraktı. Mücadelenin geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve Sassuolo 3 puanı kazandı.

Bu sonuçla birlikte Sassuolo puanını 18'e yükseltirken Milan ise 32 puanda kaldı.

Sassuolo'da forma giyen Milli futbolcular Kaan Ayhan ve Mert Müldür mücadelede 90 dakika forma giydiler.



