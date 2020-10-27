Milan - Roma maç sonucu: 3-3

İtalya Serie A'da 5. hafta mücadelesinde Milan San Siro'da Roma'yı ağırladı. 2. dakikada Zlatan Ibrahimovic Milan'ı 1-0 öne geçirdi. 14'te Dzeko Roma'ya beraberliği getiren golü attı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda 47. dakikada Alexis Saelemaekers, yine Rafael Leao'nun asistinde topu ağlara gönderdi. 71'de Jordan Veretout penaltıdan Roma'ya yeniden beraberliği getirdi. 70. dakikada penaltıyı bu kez Milan kazandı ve Zlatan Ibrahimovic skoru 3-2'ye getirdi. 84'de ise 20 yaşındaki stoper Marash Kumbulla Roma adına skoru 3-3 yaptı.

Maça Rafael Leao damga vurdu!

Milan'ın 21 yaşındaki kanat forveti Rafael Leao ise maçın ilk yarısındaki 2 asisti ve oyunuyla adeta izleyenleri büyüledi. Leao geçen sezon başında Lille'den 25 milyon euroya transfer olmuştu. Geçen sezon 33 maça çıkan genç kanat forvet bu sezon da, 6 maçta 2 gol 3 asistlik performans sergiledi. Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu da 90 dakika sahada kaldı. Karşılaşmanın ardından Roma 8 puana yükselirken, Milan da ilk kez puan kaybetti ve 5 maçta 13 puana ulaştı.