Milan resmen dibe vurdu!

İtalya Serie A’nın 17. haftasında Atalanta, evinde Gomez, Pasalic, İlicic (2) ve Muriel’in golleriyle Milan’ı 5-0 devirdi. Son yıllarda çöküşe geçen Kırmızı-Siyahlılar, bu mağlubiyetin ardından adeta dibe çöktü. 21 puanla 10. sırada yer alan Çizme ekibi, ezeli rakibi lider Inter’in ise 21 puan gerisine düşmekten kurtulamadı. Son olarak 1998 yılında Roma’ya 5-0 yenilen Milan, bu tarihin ardından da ilk kez böylesine bir hezimete uğradı.

Hakan Çalhanoğlu 90 dakika oynadı

Öte yandan Milano ekibinde forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da 90 dakika boyunca sahada kaldı.



