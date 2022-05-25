İtalya Serie A'da şampiyonluğa ulaşan Milan'da Zlatan Ibrahimovic şoku yaşanıyor. İtalyan ekibi, İsveçli yıldızın geçirdiği diz ameliyatı sonrası en az 7-8 ay yeşil sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Zlatan Ibrahimovic'in bugün Lyon'da sol dizinden ameliyat edildiği ve bu operasyonun bir süre önce planlandığı duyuruldu.

Bu gelişmenin ardından 40 yaşındaki Ibrahimovic'in futbol kariyerine devam edip etmeyeceği ise merak konusu oldu.

Milan ile anlaşmaya vardı

Nicolo Schira'nın haberine göre sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Zlatan Ibrahimovic, bir yıl daha futbol oynamaya devam edecek. İsveçli golcünün Milan ile sözleşme uzatmak için anlaşmaya vardığı ve yıllık 2.5 milyon Euro kazanacağı da iddialar arasında yer aldı.

Kariyerinde Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Manchester United ve PSG gibi Avrupa devlerinin formasını giyen 40 yaşındaki yıldız futbolcu Milan ile bu sezon 27 maçta görev yaptı ve 8 gol, 3 asistlik performans gösterdi.



