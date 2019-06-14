Teknik direktörleri Gennaro Gattuso ile yollarını ayırdıktan sonra futbol şubesini baştan aşağı yenileme kararı alan Milan, efsanevi futbolcuları Paolo Maldini ve Zvonimir Boban'ı göreve getirdiğini duyurdu. Milano ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Maldini'nin sportif direktör, Boban'ın ise futbol direktörü olarak çalışacağı duyuruldu.

Geçtiğimiz sezon ligi 5'inci sırada tamamlayan takımın yeni hocasınınsa Sampdoria'yı çalıştıran Marco Giampaolo olması bekleniyor. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Kırmızı Siyahlılar'ın iki yıllık anlaşma sağladığı 51 yaşındaki teknik adam, önümüzdeki günlerde kendisini Milan'a bağlayan sözleşmenin altına imzasını atacak.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler