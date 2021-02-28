Milan, Otavio için temaslara başladı

İtalya Serie A'da şampiyonluk yarışı veren Milan, yeni sezon için transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Milan'ın hedefindeki isim Porto'nun orta saha oyuncusu Otavio...

La Gazzetta dello Sport'a göre Milan, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Otavio'nun menajeriyle görüşmelere başladı. Oyuncuyla Sevilla ve Roma'nın da ilgilendiği iddia edilmekte.

Bu sezon Porto formasıyla 26 maçta 4 gol, 8 asistlik performans sergileyen Otavio'nun daha büyük bir takımda oynamak adına Porto ile sonuna geldiği sözleşmesini uzatmak istemediği belirtilmekte.