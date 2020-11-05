Milan - Lille maç sonucu: 0-3

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Milan, Lille'i ağırladı. Maçın 21. dakiaksında Yusuf Yazıcı penaltıdan attığı golle Fransız temsilcisini 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da Yusuf Yazıcı fırtınası devam etti. 55 ve 58. dakikalarda sahneye çıkan Milli futbolcumuz Lille'i 3 farklı üstünlüğe taşıdı ve hat-trick yaptı. Yusuf 80. dakikada yerini Burak Yılmaz'a bıraktı. Lille'deki bir başka Türk yıldız Zeki Çelik de 90 dakika sahada kaldı. Milan'da da Hakan Çalhanoğlu yedek başladığı mücadeleuye 46. dakiakda dahil oldu.

Bu skorun ardından grupta Lille 7 puana ulaşıp lider olurken, Milan ise 6 puanda kaldı. Lille ayrıca bu galibiyetle Milan'ın 24 maçlık yenilmezlik serisini de sonalndırdı.



