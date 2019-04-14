Milan-Lazio maçı sonrası ortalık karıştı! Forma krizi...

Serie A'da Milan, dün kendi sahasında Lazio'yu Franck Kessie'nin 79'uncu dakikada kaydettiği penaltı golüyle mağlup ederken maçın bitiş düdüğünün ardından saha içi karıştı. Laziolu Luiz Felipe'nin Milanlı Suso'yu itmesi sonrası çıkan kavga güçlükle yatıştırılabilirken yaşanan olaylara bir de forma krizi yaşandı.

Galibiyet golünü kaybeden Kessie ile Tiemoue Bakayoko, takımlarının zaferini kutlarken tribünlere rakip takım oyuncusu Francesco Acerbi'nin formasını gösterdi. Acerbi, bunun üzerine yaptığı açıklamada "Formamı sosyal medyada yaşadığımız tartışmanın bitmesi için değiştirmiştim. Kin ve nefret, sporun değil, güçsüzlüğün göstergesidir." şeklinde konuştu.

Bu sözler üzerine bir özür mesajı yayımlayan Bakayoko ise resmi Twitter hesabından Acerbi'yi etiketleyerek "Benimki yalnızca şaka yollu bir hareketti. Kimseye saygısızlık etmek istememiştim. Eğer seni rencide ettiysem affını diliyorum." ifadelerini kullandı. Kessi ise Instagram hesabından "Acerbi'den samimi bir şekilde özür diliyorum. Herkese saygı..." mesajını paylaştı.

Ne olmuştu?

İki takım oyuncuları arasındaki gerginlik, mücadele öncesinde Lazio'nun yıldızı Acerbi'nin "Biz Milan'dan daha güçlüyüz. Bireysel kaliteler kıyas kabul etmez." sözleriyle başlamıştı. Bakayoko ise bu sözlere Twitter sayfasında "Tamam Acerbi. Hafta sonu görüşeceğiz." mesajıyla cevap vermişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler