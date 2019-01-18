Milan, Krzysztof Piatek transferi için resmi temasta bulundu!

Genoa'da forma giyen Polonyalı santrfor Krzysztof Piatek, bu sezon sergilediği başarılı performansla dünya devlerinin radarına girmişti.

Adı, son olarak Gonzalo Higuain ile yollarını ayırmaya hazırlanan Milan ile birlikte anılan 23 yaşındaki golcüyle ilgili kulübü Genoa'dan resmi açıklama geldi.

Radio CRC'ye konuşan Genoa'nın sportif direktörü Giorgio Perinetti, Milan'ın Piatek için kendileriyle temasa geçtiğini doğrularken şu ifadeleri kullandı:

"Piatek ayrılacak mı? Bunu bilmiyorum. Onu satmak istemiyoruz ama gelecek teklifleri dinlemek zorundayız.

İtalya Süper Kupası finalinden sonra Milan'dan bir talep geldi. Leonardo (Milan'ın sportif direktörü) henüz buluşmadık ancak isterlerse önümüzdeki günlerde kendileriyle görüşeceğiz."

Bu sezon Genoa formasıyla 21 maçta boy gösteren Piatek, fileleri 19 kez havalandırırken 1 de asist kaydetti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler