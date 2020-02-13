2019'un son maçında, Atalanta deplasmanında 5-0'lık bir yenilgi alan Milan, sonrasında toparlanmış ve üst üste 7 maçta yenilgi yüzü görmemişti. Zlatan Ibrahimovic'in de takıma katılmasıyla moral/motivasyon olarak da yukarı çıkan kırmızı-siyahlılar, derbide Inter'e karşı 2-0 öne geçmesine karşı 4-2 kaybedince bir anda her şey alt üst oldu.

Rade Krunic'in durumu maç saati netlik kazanacak. Inter karşısında vasat bir görüntü sergileyen Kjaer yerine stoperde Musacchio'nun başlaması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon mart ayının ortasına kadar ligde yenilgi yüzü görmeyen, açık ara Serie A şampiyonu olan Juventus ise, son olarak deplasmanda Verona'ya kaybetti ve 23 maç sonunda şimdiden 3. yenilgisini almış oldu. Deplasmanda oynadıkları son 2 maçı kaybettiler, Sarri'nin takımdaki geleceği de sorgulanmaya başladı.

Douglas Costa sakat, Chiellini henüz hazır değil.

Bu heyecan dolu İtalya Kupası (Coppa Italia) yarı final kapışmasına karşılaşma öncesinde TEK MAÇ fırsatıyla iddaa oynayabilir, ilk düdükle birlikte Misli.com'da CANLI BAHİS keyfi yaşayabilirsiniz...

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 9 resmi maçı Juventus kazandı.

- Bu 9 maçın 5'ini "tek farklı" kazanan Juventus, "handikap" yaptığı diğer 4 maçın 3'ünde gol yemedi.

- Maç başına topladığı puana bakıldığında "en iyi" dönemini geçiren Sarri, Juventus ile çıktığı 32 resmi maçın 8'ini kazanamadı. (4 beraberlik - 4 mağlubiyet)

- Sezona Marco Giampaolo ile giren Milan, ilk 7 maçta 4 yenilgi alınca İtalyan teknik adamın görevine son vermişti. Giampaolo yerine göreve getirilen Stefano Pioli ise 18 resmi maçta sadece 8 kere kazanabildi.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu mücadeleyi kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Juventus galibiyeti!

Üyelerin %45'ten fazlası yarı final ilk maçını deplasman ekibi Juventus'un kazanacağını düşünüyor. Yaklaşık %16'lık kesim de "KG VAR" tercihine yönelmiş durumda...

MİSLİ.COM YAZARI OZAN GÜR'ÜN TERCİHİ...

Derbide 2 farklı üstünlükle devre arasına giren Milan, bu avantajı iyi kullanamadı. Takım içinde hala uyumsuzluklar var. Kessie ve Rebic, oyun formasyonları sebebiyle hak ettikleri değerleri görmüyorlar.

Juventus ise, Verona deplasmanında önemli bir kayıp yaşadı. Allgeri döneminde bu tür deplasmanlarda kazanmak Juventus’un en büyük alışkanlıklarından biriydi. Sarri yönetiminde takım savunmasında bazı eksiklikleri görmek mümkün.

Juventus, rakibinden daha tecrübeli. Fakat turun ilk ayağında beraberlik Juventus’u tatmin edebilir. İki takımın da ofansif yönleri iyi ama savunma oyunlarında sıkıntılar mevcut.

Gollü bir kupa mücadelesi bekliyorum. Öncelikli tercihim "KG VAR" bahsi olacak.



