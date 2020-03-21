Milan ile Napoli arasında dev takas: Hakan Çalhanoğlu & Milik

İtalya'da futbola corona virüsü nedeniyle ara verilmiş olsa da sezon sonu için transfer haberleri sürüyor.

Ibrahimovic'in takımdan ayrılacak olmasıyla forvet arayışlarına başlayan Milan, gözünü Napoli'nin Polonyalı golcüsü Arkadiusz Milik'e dikti.

İtalyan basınında ise bu transfer için Napoli ile Milan arasında bir takas gerçekleşebileceği belirtiliyor. Milan sonrası şimdilerde Napoli'yi çalıştıran Gennaro Gattuso, eski oyuncusu Hakan Çalhanoğlu'nu kadroya katmak isterken Milik ile milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun takas olabilecekleri gündeme geldi.