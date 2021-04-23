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Milan ile Hakan Çalhanoğlu arasındaki görüşmeler tıkandı

Zlatan Ibrahimovic'e imza attıran Milan'da sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan milli futbolcu ile görüşmeler durma noktasına geldi. Sezon sonu kırmızı siyahlılarla yollarının ayrılmasına kesin gözle bakılan Hakan ile Juventus'un ciddi bir şekilde ilgilendiği ileri sürüldü.

23 Nisan 2021, Cuma 11:38 Son Güncelleme:
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Milan ile Hakan Çalhanoğlu arasındaki görüşmeler tıkandı

Yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic ile sözleşme yenileyen Milan'da gözler sezon sonu kontratı sona erecek milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'a çevrilmiş durumda. İkili arasında yapılan görüşmelerle ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.

Sky Sports, Hakan Çalhanoğlu ile Milan, arasında gerçekleştirilen görüşmelerin durma noktasına geldiğini ileri sürdü. Görüşmelerin tıkanmasının nedeni olarak milli futbolcunun maaş talebi ve İtalyan kulübün bu isteğe karşılık vermemesi gösterildi.


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Juventus iddiası

Haberde ayrıca, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcuyla Juventus'un ciddi şekilde ilgilendiğini belirtti. Son olarak Serie A'da oynanan Sassuolo maçında nefis bir gole imza atan milli yıldızımız, bu sezon ligdeki gol sayısını 3 çıkarmıştı. Hakan, İtalyan devinde bu sezon çıktığı toplam 37 maçta ise 8 gol 11 asistlik bir performans sergiledi.

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