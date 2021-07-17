Chelsea'de forma giyen Fransız forvet Olivier Giroud, kulübünden ayrıldı. Milan'a transfer olması beklenen 35 yaşındaki futbolcu yayınladığı mesajla Premier Lig ekibine teşekkür etti. Olivier Giroud, yaklaşık 3,5 sezondur forma giydiği Chelsea'de 32 gol kaydetti.

Son olarak Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci yaşayan Olivier Giroud veda mesajı şu ifadelere yer verdi: "Takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve kulübe bu özel anlar için çok teşekkür ederim. Mutlu bir kalple yeni bir yolculuğa başlıyorum."