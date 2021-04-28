Sezon sonu Milan ile sözleşmesi sona erecek milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun İtalyan ekibindeki kariyeri sona ermek üzere.

İtalyan basınında yer alan habere göre Milan, 27 yaşındaki yıldız futbolcuyla yeni sözleşme imzalamaktan vazgeçti. Haberde Milan'da Brahim Diaz'ın kendisini kanıtlaması durumunda Hakan'ın yerini alabileceği belirtildi. Ayrıca, kırmızı siyahlıların Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmesiyle milli futbolcunun sezon sonu Real Madrid'e imza atabileceği iddia edildi.





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38 maçta 19 gole katkı

Son olarak Serie A'nın 32. haftasında oynanan Sassuolo maçında nefis bir gole imza atan milli yıldızımız, bu sezon ligdeki gol sayısını 3 çıkarmıştı. Hakan, İtalyan devinde bu sezon çıktığı toplam 38 maçta ise 8 gol 11 asistlik bir performans sergiledi.