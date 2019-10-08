Milan, Giampaolo’nun görevine son verdi

Serie A’daki son 4 maçının 3’ünü kaybeden Hakan Çalhanoğlu’nun da forma giydiği Milan’da başarısızlığın faturası, 19 Haziran’da 2+1 bir yıllık sözleşme imzalanan Giampaolo’ya kesildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 52 yaşındaki İtalyan teknik adamın sözleşmesi feshedildi.
Milan, 7. haftası tamamlanan Serie A’da, lider Juventus’un 10 puan gerisinde 13. sırada yer alıyor.
Giampaolo, 2004’te başladığı kariyerinde Ascoli, Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Brescia, Cremonese, Empoli ve Sampdoria kulüplerini de çalıştırdı.