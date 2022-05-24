Milan, Divock Origi transferinde son aşamaya geldi! İmzalar atılıyor

İtalya Serie A'da şampiyonluğa ulaşan Milan, gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Hücum hattına takviye yapmayı planlayan İtalyan devi rotasını Liverpool ile sözleşmesi sona erecek olan Divock Origi'ye çevirdi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Milan, Divock Origi transferinde son aşamaya geldi. Belçikalı futbolcunun gelecek hafta sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Bir ay önce anlaştı

Sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan Origi'nin bir ay önce Milan ile sözlü anlaşmaya vardığı ve transferin yalnızca resmiyet kazanmasının beklendiği de belirtilenler arasında yer aldı.

Bu sezon Liverpool ile 18 maça çıkan Origi, 6 gol ve 4 asistlik performansa imza attı.



