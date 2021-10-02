UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda sahasında Atletico Madrid’i ağırlayan İtalyan devi öne geçtiği karşılaşmada sahadan 2-1 yenik ayrılmıştı. Karşılaşmanın ardından Milan cephesi maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın yönetimine eleştirilerde bulunmuştu.
La Gazzetta dello Sport’un haberine göre İtalyan kulübü tecrübeli hakem Cüneyt Çakır'ı Atletico Madrid maçında verdiği kararlar nedeniyle UEFA'ya şikayet etmek için harekete geçti.
Milan'a göre Kessie’nin kırmızı kart görmesi yanlış karardı. Aynı zamanda penaltı kararı da doğru değildi.
İtalyan ekibinin 2 maç sonunda puanı bulunmuyor. Milan B Grubu’ndaki ilk maçında da Liverpool’a deplasmanda 3-2 mağlup olmuştu.