İtalya Serie A'da şampiyonluk adaylarından Milan 21. hafta mücadelesinde Crotone'yi ağırladı. 30. dakikada Zlatan Ibrahimovic'in golüyle Milan 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Zlatan Ibrahimovic 64'te skoru 2-0 yaptı. 69 ve 70. dakikalarda ise Hırvat forvet Ante Rebic 2 gol birden attı ve farkı 4'e çıkardı. Bu iki golde asist Hakan Çalhanpğlu'ndan geldi. Milli futbolcumuz 62'de oyyuna girmesine rağmen 10 dakika geçmeden 2 asist yapmış oldu.

Maç 4-0 biterken Milan 49 puana yükselerek 47 puanlı Inter'den liderliği yeniden almış oldu. Crotone ise 12 puanla son sırada...







