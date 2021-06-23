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Milan, Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmak istiyor

İtalya Serie A ekibi Milan, geçen sezon Lille'de şampiyonluk yaşayan milli futbolcu Burak Yılmaz ile ilgileniyor.

23 Haziran 2021, Çarşamba 12:46 Son Güncelleme:
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Milan, Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmak istiyor

İtalyan devi Milan, transfer döneminde kadrosunu bir golcüyle güçlendirmek istiyor. Tuttomercato'nun haberine göre Milan, Lille'de geçen sezon Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelikle beraber Paris Saint-Germain'in önünde şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz ile ilgileniyor.

35 yaşında ilk Avrupa deneyimini yaşayan Burak Yılmaz, Lille formasıyla çıktığı 32 maçta 18 gol ve 5 asistlik performans sergiledi ve özellikle Fransa'da birçok kez ayın futbolcusu ödülü kazandı, spor gazetelerinde manşetleri süsledi.

Burak Yılmaz'ın Lille ile olan sözleşmesi Haziran 2022'de sonra erecek.


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