Milan Başkanı Paolo Scaroni, ezeli rakipleri Inter ile anlaşma sağlayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İtalyan radyosu RAI'ye konuşan Scaroni 27 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili, "Biz yapabileceğimiz en yüksek teklifi yaptık. Daha iyisini bulduysa gidebilir. Kulüpten ayrıldığı için üzgün değilim. Çalhanoğlu mükemmel bir sezon geçirdi ve kendini her zaman doğru yönetti. Herkes kendi seçimini yapmakta özgür" ifadelerini kullandı.

Inter'den 18 milyon euro kazanacak

Milan ile sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu, Serie A şampiyonu Inter ile senelik 6 milyon euro karşılığında 3 yıllık anlaşmaya vardı. Kırmızı siyahlılar, yıldız futbolcuya 4 milyon euro önermişti.