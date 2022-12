YKS, tek başına sınav olmayıp TYT (Temel Yeterlilik Testi), AYT (Alan Yeterlilik Testi) ve YDT (Yabancı Dil Testi) olmak üzere üç oturumdan oluşmakta. YKS’ye başvuran tüm adayların TYT’ye girmesi zorunlu, diğer oturumlar ise öğrencinin tercih etmek istediği üniversite ve bölüme göre farklılık gösterebiliyor. İsteyen öğrenci tüm oturumlara katılır. 2022 YKS’de TYT’ye giren ve puanı hesaplanan 3.008.029, AYT’ye 1.852.635, YDT’ye 132.479 öğrenci öğrenci olmuş.

Üç milyonun üzerinde öğrenci ve ailelerini ilgilendiren bir sınavdan bahsediyoruz. Bir öğrencinin eğitim hayatında önemli yeri bulunan YKS’ye hazırlık sürecini Mil Akademi Eğitim Kurumlarının deneyimli öğretmenlerine sorduk.

Sınava hazırlanırken en önemli şey nedir?

Bu sorunun ilk basamağı bizce motivasyon olmalı. Motivasyon öğrenciye bir hedef koymasını, koyduğu hedefe ulaşması için plan yapmasını ve plan doğrultusunda da ders çalışma ve sosyal hayatına zaman ayırmasını sağlayacaktır. Sınava hazırlık süreci ve ders çalışmak değildir. Mil Akademi olarak bizler bunun farkında olup öğrencilerimize sosyal hayatlarına mutlaka zaman ayıracakları planlar yapmaktayız. Önemli olan doğru ve zamanlı plan yapabilmektir.

Plan yapmaktan bahsettiniz. İdeal plan nasıl olmalıdır?

Eğer her şeye yeterli vakit ayırabileceğiniz bir programınız olursa bu süreç hem sizin için hem de aileniz için daha rahat geçecektir. Öncelikle öğrenciler, okulda veya katıldığınız hazırlık kurslarında öğretmenlerini en etkin şekilde dinlemeliler, kısa notlar alarak dinlemeyi pekiştirmeliler. O gün öğrendikleri konu ile ilgili soru çözerek kazanımlarını kontrol etmeliler. Anlamakta zorlandıkları ders veya konuya göre zaman planlaması yapılabilir. Örneğin; YKS ortalaması en düşük derslerden biri olan matematikte zorlanan bir öğrenci matematik dersine biraz daha fazla zaman ayırmalı. Her gün için mutlaka tekrar çalışması yapılmalı. Okul dışı zamanlar, özellikle hafta sonu hem akademik olarak hem de sosyal olarak iyi değerlendirilmeli. Hedefler için belli bir süre konmalı, hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediği ölçülebilir olmalı ve ulaşılabilir hedefler belirlenmeli. Öğrencinin hedefe ulaştığını görmesi en büyük motivasyon kaynağı olacaktır. Mil Akademi PDR Birimi olarak bizler her zaman öğrencimize ulaşabileceği hedefler vererek öğrencimizin takibini yapmaktayız. Bir öğretmen için öğrencisinin adım adım başarıya ulaştığını görmek büyük bir mutluluk kaynağıdır.

Günümüzde öğrenciler en çok vakti dijital mecralarda geçiriyor. Örneğin; sosyal medya, internet ve oyun alanlarında buna bağlı olarak öğrencinin ekranla ilişkisi nasıl olmalı?

Yasak getirmek ya da sizin için “çok” olduğuna karar verdiğiniz noktada telefonuna, tabletine ya da bilgisayarına müdahale etmek, niyet iyi bile olsa, çocuğunuzda öfke uyandırabilir ve asla daha fazla ders çalışmasını sağlamaz. Bunu yerine birlikte karar vermek, birlikte bir süre belirleyebilmek en ideal olanıdır. Ancak unutmayalım ki uzun süre bilgisayar kullanmak ya da televizyon izlemek, fiziksel gelişimi olumsuz yönde etkileyerek göz bozukluklarına ya da hareketsizliğe bağlı sağlık sorunlarına ortam hazırlayabilir.

Öğrenci aile ilişkisi nasıl olmalı?

Her anne baba kendi çocuğunun en iyisi olması için çaba ve gayret göstermektedir. Bu düşünce de bazen istemeyerek fazla baskıya ve öğrencide öfke, bunalım, korku, kaygı vb. durumlara sebebiyet verebiliyor. Ailelerin çocuklarının yönelimlerini, yeteneklerini ve karakterlerini tanımaları bu konuda son derece önemlidir. Bunun için gerektiğinde bir uzmandan destek almaktan çekinmemeleri gerekir. Sınav kaygısı ebeveyn beklentileri ile birlikte anne, baba ve çocukların en çok çatışma halinde olduğu dönem haline geliyor. Doğru yönetilmezse öğrencide kalıcı etkiler bırakabilir. Mil Akademi olarak bizler genelde aileyle işbirliği halinde öğrenci özelliklerine göre yönlendirme yapmaktayız.

