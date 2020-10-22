Premier Lig ekibi Arsenal'in Türk asıllı yıldızı Mesut Özil geçtiğimiz günlerde teknik heyetin verdiği kararla lig kadrosundan çıkartıldı.

Mikel Arteta konuyla ilgili "Mesut Özil konusu hakkında söyleyebileceğim tek şey, kararın tamamen futbol ile alakalı olduğu. Ben takımım adına en iyi Mesut'u görmek istedim ancak o buna bazen yaklaşsa da başaramadı. Vicdanım rahat çünkü ona adil davrandım." ifadelerini kullandı.

Mesut Özil'den flaş açıklamalar

Mesut Özil, Premier Lig kadrosundan çıkarılması üzerine bir açıklama gerçekleştirmiş ve bu açıklamada, "Ne olursa olsun şans bulmak için savaşmaya devam edeceğim ve Arsenal'deki 8. sezonumun bu şekilde bitmesine izin vermeyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Flaş kararın ardından açıklamalar art arda gelirken Mesut Özil'in de geleceği merak konusu oldu.







