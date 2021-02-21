İlkay Gündoğan, bu sezon Premier Lig'de 11 gol attı ve 2018-19 sezonunda attığı 6 lig golüyle bir önceki kariyerinin rekorunu çoktan geride bıraktı. İlkay Gündoğan hakkında açıklamalarda bulunan Arteta: ''Sanırım artık takımda daha yüksek bir rol oynuyor.'' dedi. Açıklamanın devamında "Her zaman gole ulaşma yeteneğine sahipti ve pozisyonu bitirmek için harika bir zamanlamaya ve harika niteliklere sahip.'' ifadelerini kullandı.

İlkay Gündoğan, dört gün önce Tottenham karşısında hafif bir kasık sakatlığı yaşadıktan sonra önlem olarak Çarşamba günkü Everton maçında oynamadı. Manchester City teknik direktörü Guardiola, 30 yaşındaki oyuncunun Premier Lig'de oynayacakları Arsenal maçında oynayıp oynayamayacağının test edileceğini söyledi.









Premier Lig'de Manchester City

Guardiola'nın ekibi, en son 15 Aralık'ta West Brom'a karşı 1-1 berabere kalırken, beraberlik ile sonuçlanan bu maçtan sonra Premier Lig'de oynadıkları tüm maçlardan galip ayrıldı.

Manchester City, geçen sezon Liverpool'a karşı kaybettikleri şampiyonluğu bu sene kazanmak için başarılı mücadele verirken, Premier Lig'de en yakın rakibi 2. sıradaki Manchester United'a 10 puanlık bir üstünlük sağladı.

NTV Spor







