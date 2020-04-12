Mikel Arteta koronayı yendi!

Premier Lig ekiplerinden Arsenal’in menaceri Mikel Arteta, 12 Mart tarihinde koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Hastalığını tamamen atlattığını açıklayan İspanyol teknik adam, müjdeli haberi ise sevenlerine aktardı.

12 Nisan 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Mikel Arteta koronayı yendi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’in menaceri Mikel Arteta, 12 Mart tarihinde koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Hastalığını tamamen atlattığını açıklayan İspanyol teknik adam, müjdeli haberi ise sevenlerine şu sözlerle aktardı: “Ailem, akrabalarım ve tanıdığım birçok insan bu karışık durumla mücadele ediyor. Şimdi tamamen iyileştim. Kendimi çok iyi hissediyorum.”

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