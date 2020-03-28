Mikel Arteta corona virüsünü Yunanistan’dan kapmış

Arsenal Menajeri Mikel Arteta, Korona virüse nasıl yakalandığını ve sonrasında yaşananları anlattı. 13 Mart'ta yapılan testi pozitif çıkan İspanyol çalıştırıcı "Olympiakos başkanı Evangelos Marinakis'le temasımız nedeniyle virüse maruz kalabileceğimiz yönünde kulüpten bir telefon geldi.

Sonrasında bazı belirtiler yaşamaya, içimde bir şeyler hissetmeye başladım'' dedi. Bir sonraki gün Manchester City maçı olduğu için hemen harekete geçip yetkileri bilgilendirdiklerini vurgulayan Arteta, ''Benim açımdan normal bir virüstü. Biraz ateş, öksürük ve göğsümde sıkıntıyla birkaç gün geçirdim" sözleriyle durumunu anlattı.

Arsenal ile Olympiakos, 27 Şubat'ta Avrupa Ligi maçında karşı karşıya gelirken Yunan ekibinin başkanında da Koronavirüs tespit edilmişti.

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