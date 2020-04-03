Eski dünya ağır siklet şampiyonu efsane boksör Mike Tyson, 2016'dan beri yaptığı kenevir ticaretiyle oldukça başarılı bir iş adamına dönüştü.

53 yaşındaki eski boksör, şu anda yaptığı kenevir ticareti ile ayda yaklaşık 500 bin pound kazanıyor. Ama Tyson, kenevir konusunda üretim ve satış ile kalmak istemiyor.

Dünyanın en büyük müzik festivallerinin başında gelen Coachella'ya da ev sahipliği yapan Kaliforniya'da kenevir temalı dev bir otel kurmayı planlıyor.

Lüks otel ve çadırların yanı sıra tesiste, kenevir yetiştiriciliğine dair derslerin verileceği bir de Tyson Üniversitesi yer alacak.

Tyson, yıllarca kendisine büyük zarar veren kokain bağımlılığı sonrası esrarın yasal oldu Kaliforniya'da zamanını geçirmeye başlamıştı.

Ünlü boksörün şirketi, esrardan çok insanların keneviri ilaç formunda kullanabileceği ürünler üretiyor.