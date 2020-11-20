Mike Tyson şimdi ne yapıyor? İflastan yeniden doğuşa...

Dünyanın en genç ağırsıklet boks şampiyonu... Bu unvanın sahibi tam 34 yıldır Mike Tyson... 22 Kasım 1986'da Trevor Berbick'i nakavt ederek sadece 20 yaşında dünyanın en çok konuştuğu spor cusu olmayı başaran Tyson'ın ringdeki nakavtları gibi hayatı da çok hızlıydı. Özellikle ilk rauntlarda rakibini indiren, ilk 19 maçının 19'unu nakavtla kazanan ve yine ilk 37 maçında hiç yenilgi yüzü görmeyen Tyson, 90'lı yıllarda ise hapisle tanıştı. Aslında ilk kez 14 yaşında hapse girmişti ama şöhretli bir boksörken bunu yaşaması kariyerine darbe vurdu. Bir süre daha boksa tutunan ünlü boksör, Evander Holyfield'ın kulağını ısırmasıyla da manşetlere taşınmıştı.

685 milyon dolar uçtu!

Forbes dergisine göre bir dönem dünyanın sayılı zenginleri arasına giren Tyson, 685 milyon dolarlık servete ulaştı. Büyük evler, hayvanat bahçesinde kaplanlar derken, eşlerine yüklü miktarda harcama yapıp sonunda boşanan Tyson onlara ciddi nafakalar ödemek zorunda kaldı. Şu anda 3. evliliğini yapan Tyson, 2003 yılında iflasını açıkladı. Boksa yeniden dönse de eski kuvvetinde olmayan Tyson 2005'te ise "Artık bu eldivenleri giyince midem bulanıyor" diyerek boks kariyerine tamamen nokta koydu.

2020 yılında 3 milyon doları oldu bile!

İsmini ve şöhretini boksu bıraktıktan sonra da kullanan 54 yaşındaki boksör, reklam gelirleri, özel programlar, sosyal medya paylaşımları derken bir podcast programına da başladı. Daha sonra bir marijuana çiftliği kuran ve burada yetiştirdiği yabani otlarla sağlık ürünleri satan Tyson'ın 2020 yılı itibariyle 3 milyon doları olduğu belirtiliyor. Tyson'ın şirketinin aylık 500 bin dolar ciro yaptığı da ABD'de bir dönem en çok konuşulan konulardandı.

22 Kasım 1986'da ağırsıkletboks şampiyonu olan Tyson 34 yıl sonra yine bir Kasım ayında, başka bir eski ağırsıklet boks şampiyonu olan Roy Jones Jr. ile gösteri maçına çıkacak.

Hakan Ateşler / Fanatik.com.tr