Çin devletinden Arsenal'in yıldız oyuncusu Mesut Özil'e Uygurlara yapılan haksızlıklara karşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle tepki gelmişti.

Hatta Çin'de Premier Lig yayını yapan kanal Arsneal'in maçı yerine diğer maçları canlı yayınlamıştı.

Mesut Özil'e ise Amerika'dan destek geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Twitter'dan, “Çin Komünist Partisi Uygurlar ve diğer dini inançlara mensup olanlara yönelik insan hakları ihlallerini saklayamaz” diye yazdı.



