Turkish Airlines EuroLeague'in en önemli skorerlerinden olan ve geçtiğimiz sezonu NBA 'de Brooklyn Nets forması ile tamamlayan Mike James, Avrupa'ya geri döndü. Yeni adresi merak edilen James, geçtiğimiz sezon EuroCup şampiyonu olarak EuroLeague'in yeni ekipleri arasında kendine yer bulan Fransız ekibi Monaco'ya transfer oldu.

Mike James, EuroLeague'de son iki sezonu CSKA Moskova'da geçirmişti. Geçtiğimiz sezon Brooklyn Nets macerası öncesinde CSKA Moskova ile 27 maça çıkarken 19.3 sayı, 5.7 asist, 19.7 verimlilik puanı ortalamaları yakalamıştı. Sayı krallığında ikinci sırada sezonu tamamlarken verimlilik puanında ise zirvede yer almıştı. Sonrasında transfer olduğu Brooklyn Nets'te ise 13 maçta 7.7 sayı, 4.2 asist ortalamaları yakaladı.

31 yaşındaki oyuncu, 2018-19 sezonunda Olimpia Milano forması giyerken 19.8 sayı ortalaması yakalamış ve sezonun sayı kralı olarak Alphonso Ford Ödülü'nü almıştı.