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Mike James: Her şey bizim elimizde

Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-22 sezonu Monaco - Panathinaikos maçıyla başlayacakken Monaco'nun flaş transferi Mike James, EuroLeague'e iyi bir giriş adına takım olarak her şeyi yapacaklarını belirtti.

30 Eylül 2021, Perşembe 15:49 Son Güncelleme:
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Mike James: Her şey bizim elimizde

Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-22 sezonu Monaco - Panathinaikos maçıyla başlıyor. Tarihindeki ilk EuroLeague maçına çıkacak Monaco'nun yeni yıldızı Mike James, kendileri adına anlamlı bu karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. 

Takım olarak sahada her şeyi yapacaklarını belirten Mike James, "EuroLeague'e çok iyi bir giriş adına her şeyi yapacağız. EuroLeague'de genelde detayların belirlediği yakın maçlar oluyor. Her şey bizim elimizde. Rekabetçi olmak, galip gelmek bizim elimizde. Takımın çok istekli olduğunu hissediyorum. Her şey hala yeni olsa da mümkün olan en iyi kimyayı yaratmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. 

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