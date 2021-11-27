Eylül başında boşanma haberleriyle gündeme gelen eski futbolcu Özer Hurmacı, önceki gün İstinyePark’ta objektiflere takıldı. Tek başına geldiği alışveriş merkezinde muhabirlerin sorularını yanıtlayan Hurmacı, “Artık çocuklarımı görebiliyorum, mahkeme hafta sonları görmeme izin verdi. Keşke bunlar hiç yaşanmasaydı. Çocuklarım için üzülüyorum ama hayat bu, ne getireceği belli olmuyor” dedi.

GAYRİMENKULLER YÜZÜNDEN İKİNCİ KEZ MAHKEMELİK OLDULAR

Eşi Mihriban Dinçer’in 30 milyon TL tazminat, üç çocuğu için de 75 bin TL nafaka istediği yönünde çıkan haberlerin doğruluğu sorulduğunda söze giren Hurmacı, “Onlar benim canım, onlara bütün malvarlığım feda olsun. Benim üzüldüğüm tek şey, onların bu durumlara şahit olmaları ve yaşamaları” diye konuştu.

Çekişmeli Boşanma Davası devam ederken Mihriban Dinçer, eşine bir de ihtiyati tedbir davası açmıştı. Eşinin yaklaşık 20 gayrimenkulünün bulunduğunu iddia eden Dinçer, 50 bin liralık ‘katılma alacağı’ davası açarak, eşinin gayrimenkullerinin üçüncü kişilere satışının önlenmesi için ihtiyati tedbir talebinde bulunmuştu.

Kaynak: Hürriyet