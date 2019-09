Mihran Ela annesinin kopyası!

Kızlarıyla İstinyePark'ta gezen çift, mağazaları dolaştıktan sonra Masa Restaurant’ta yemek yedi.

13 aylık Mihran Ela, annesine olan benzerliği ile dikkat çekti.

'BİLMEDEN, BİLDİĞİM O SONSUZ BAĞ'

Şükran Ovalı, geçen günlerde bir yaşına basan kızı için Instagram hesabından şu sözleri yazmıştı:

"Kızım... Daha gelmeden ismin geldi, sonra hissin geldi... Mihran'ım can parçam... Geldiğin an aşık oldum sana! Ömrümün geri kalanında en çok seni sevecek olmak, ne güzel bir hafiflik hissettirdi bana... Tarifsiz bir sevgi. Bilmeden, bildiğim o sonsuz bağ... Su gibi hissettim kendimi, hep yeşerten bir hayat gibi Sayende yeniden keşfettim her şeyi... Yeniden başladım... Yeniden doğdum seninle. İyi ki doğduk. Seni büyürken görmek en güzel hayalim. Gülüşüne sakladığın hayat, sana cömert davransın dilerim. Çok sev, çok sevil yavrum! Vicdan yanı başında olsun, aklından düşen kalbine denk gelsin... İyi ki bizimlesin, iyi ki bizi seçtin... Hiç unutma; seni sen olduğun için hep seveceğiz, bir an bile vazgeçmeden... Sağlıklı yaşlara!"