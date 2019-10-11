Miha Zajc'a büyük övgü!

Avusturya ligi ekiplerinden Rapid Wien'in sportif direktörlüğünü yürüten Zoran Barisic, Fenerbahçe'nin Sloven yıldızı Miha Zajc hakkında övgü dolu yorumlarda bulundu.

11 Ekim 2019, Cuma 11:34 Son Güncelleme:
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Miha Zajc'a büyük övgü!

Fenerbahçe'nin Ocak ayında Empoli'den kadrosuna kattığı Sloven futbolcu Miha Zajc, bu sezon Sarı Lacivertli formayla yalnızca 82 dakika süre alabilmişti. Sarı Lacivertli takımdaki geleceği tartışma konusu olan yıldız isimle ilgili Rapid Wien'in sportif direktörlüğünü yürüten Zoran Barisic'ten flaş bir açıklama geldi.

EURO 2020 elemelerinde Avusturya'nın Slovenya'ya konuk olacağı mücadeleyi ülkesinde yayım yapan Kronen Zeitung'a değerlendiren deneyimli futbol adamı, 25 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu ile ilgili gelen bir soru üzerine "Kendisi, gerçek bir 10 numara. Saha içinde de büyük bir lider." yorumlarını yaptı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler 

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