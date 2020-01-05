Fenerbahçe’de 1.5 sezondur bekleneni veremeyen Zajc, devre arasında İtalya’dan gelen teklifleri değerlendirmek istiyor. Sarı- Lacivretli ekibe gelmeden önce Empoli forması giyen Sloven oyuncu, Brescia takımı ile dirsek temasını sürdürüyor. Bu arada İtalyan kulübü yetkilileri, sakatlıktan yeni kurtulan Zajc’ı sağlık kontrolüne soktuklarını, oyuncunun önemli birşeyi olmadığını açıkladı.

2023 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi olan Zajc’ın transferinde son sözü Sarı-Lacivertli yönetim söyleyecek.

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