Miha Zajc'a Brescia kancası

Fenerbahçe’de 1.5 sezondur bekleneni veremeyen Miha Zajc, Brescia takımı ile dirsek temasını sürdürüyor.

05 Ocak 2020, Pazar 06:01
- A +
Miha Zajc'a Brescia kancası

Fenerbahçe’de 1.5 sezondur bekleneni veremeyen Zajc, devre arasında İtalya’dan gelen teklifleri değerlendirmek istiyor. Sarı- Lacivretli ekibe gelmeden önce Empoli forması giyen Sloven oyuncu, Brescia takımı ile dirsek temasını sürdürüyor. Bu arada İtalyan kulübü yetkilileri, sakatlıktan yeni kurtulan Zajc’ı sağlık kontrolüne soktuklarını, oyuncunun önemli birşeyi olmadığını açıkladı.

2023 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi olan Zajc’ın transferinde son sözü Sarı-Lacivertli yönetim söyleyecek.

Bu haberi de okudularFenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriç değerini üçe katladı

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...