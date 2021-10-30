Miha Zajc: Hayal kırıklığı yaşıyoruz ve çok üzgünüz

Süper Lig 'in 11. haftasında Konyaspor 'a 2-1 yenilen ve ligde üst üste 3. yenilgisini alan Fenerbahçe 'de Miha Zajc maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

Maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan futbolcu, hayal kırıklığı yaşadıklarını ve büyük bir üzüntü içinde olduklarını dile getirdi.

Miha Zajc'ın açıklamaları şu şekilde:

"Hayal kırıklığı yaşıyoruz ve çok üzgünüz. Taraftarlara bunu yaşattığımız için büyük bir üzüntü içindeyiz."

"Şu an itibarıyla bizim beraber olmamız, odaklanmamız ve çok daha iyisini yapmamız için çok sıkı çalışmamız gerekiyor çünkü bundan daha iyisini gösterebileceğimizi biliyoruz. Taraftarlarımızı üzdüğümüz için çok üzgünüz."



