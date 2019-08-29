Sarı-Lacivertliler, Miha Zajc’ı geçtiğimiz sezon devre arasında Empoli’den transfer etmişti. Ancak 25 yaşındaki futbolcu bir türlü düzenli olarak forma şansı bulamadı. Yönetim, birçok talibi olan Sloven orta saha oyuncusu için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. italya’dan ve Almanya’dan birçok kulübün ilgilendiği Zajc konusunda en ciddi talip Krasnodar. Rus ekibi, 4 milyon Euro’yu (25.7 milyon TL) gözden çıkarttı. Sarı-Lacivertliler ise bu rakamın 6 milyon Euro’ya (38.6 milyon TL) yükseltilmesini istiyor. Krasnodar yöneticilerinin kısa sürede istanbul’a gelerek transferi sonuçlandırmaya çalışacakları öğrenildi. Zajc da ayrılmaya sıcak bakıyor.

Damien Comolli, haziran ayının başında Fransız kanalı RMC’ye röportaj vermişti. Comolli, “Ben Arfa’yı 14 yaşından beri tanıyorum. Onunla aramızda çok uzun bir hikaye var. Şu anda bir 10 numaraya sahibiz, Miha Zajc. Empoli’den aldık ve çok iyi. Bilemiyorum... Hatem Ben Arfa çok beğendiğim ve yeteneklerine inandığım, güvendiğim bir futbolcu. Ben Arfa’yı Fenerbahçe’ye yakıştırıyorum” ifadelerini kullanmıştı. Zajc’ın ayrılması ihtimali yükselince, Damien Comolli, Hatem Ben Arfa için harekete geçti. Fransız yıldızla yapılan ön görüşmede 2.5 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme önerilmişti. Comolli, 32 yaşındaki futbolcuyu istanbul’a davet ederek transferi bitirmeyi planlıyor.

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