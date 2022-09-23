Miha Zajc: Neden oynamadığımı bilmiyorum

Slovenya Milli Takımı’nın kampında bulunan Miha Zajc, sitemkâr açıklamalarda bulundu. Başarılı orta saha oyuncusu, Fenerbahçe ’de az süre almasıyla ilgili bir soruya, “Neden böyle olduğunu bilmiyorum. Bir cevap veremem. Ancak oynamamak beni de şaşırtıyor. Daha önce düzenli olarak ilk 11’de sahaya çıkıyordum. Umarım Milli aradan sonra bu durum değişir” ifadelerini kullandı.

"King ile bu maçı konuşuyoruz"

Zajc, yarın Norveç’le oynayacakları karşılaşma için ise, “Fenerbahçe’den takım arkadaşım Joshua King ile bu maçı konuşuyoruz. Nasıl bir takım olduğumuzu bilmiyorlar ama Oslo’da onlara göstereceğimizi söyledim” dedi.